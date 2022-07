Policiers agressés à Lyon : un suspect mis en examen et écroué

Après l'arrestation d'un premier suspect qui a ensuite été mis hors de cause, un deuxième homme, âgé de 26 ans, en situation irrégulière, a été interpellé dimanche. Au cours d'une audience publique du juge des libertés de la détention, le jeune homme, qui n'a pas de casier judiciaire, "n'a pas contesté les faits" et a "présenté ses excuses", a expliqué à l'AFP Me Laurent Bohé, avocat des trois victimes.

Ces derniers sont "heureux de savoir qu'une première personne a été interpellée", indique leur défenseur, ajoutant que sur les trois policiers, un a repris son service, et les deux autres sont toujours arrêtés. "Ils ont été assez chamboulés par les événements mais il est évident que d'apprendre les interpellations et les identifications des auteurs les rassure et ils sont satisfaits des moyens mis en œuvre" car il est "important pour eux que les personnes qui s'en sont prises à eux puissent être présentées à la justice", poursuit Me Bohé.