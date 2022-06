Policiers de réserve : qui sont les volontaires ?

Mathilde s'entraîne tous les jours depuis un an. Cette ancienne ingénieure a un seul objectif : entrer dans la Police nationale. Et ce matin-là, en pleine révision de concours, elle apprend qu’elle intègre la toute nouvelle réserve opérationnelle. Comme Mathilde, dès le mois de septembre, ils seront 1 500 citoyens à intégrer cette réserve, pour 90 jours par an maximum.