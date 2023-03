Policiers menaçant des manifestants dans un enregistrement : une enquête judiciaire ouverte

La justice se saisit de l'affaire. Une enquête judiciaire a été ouverte ce samedi après les menaces et intimidations proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris et révélées dans un enregistrement sonore, a annoncé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique et menaces de crime", a détaillé le parquet, qui a reçu un signalement dans l'après-midi.

Vendredi, dans la foulée de la révélations de l'extrait audio par Le Monde et le site Loopsider, le préfet de police Laurent Nuñez avait saisi l'IGPN pour ouvrir une enquête administrative. Ce samedi, le préfet a dénoncé sur LCI ces propos, disant qu'ils "ne sont pas acceptables". "Je regrette ces propos, mais je ne veux pas que tout ça jette l’opprobre sur les effectifs à laquelle appartiennent cette unité", a lancé l'ex-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.