Pompiers blessés : ils sont revenus de l'enfer

C'est une émotion particulière de se retrouver là où ils ont failli perdre la vie tous les quatre. Ce jour-là, eux sont dans le feu, dans la fumée noire où l'air est irrespirable, opaque. Leur camion reste bloqué sur un talus, des flammes tout autour. "En une fraction de seconde, j'ai réalisé que si je restais dans le camion... Si on reste là, on est mort. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'issue", raconte l'adjudant Philippe Gruvel, sapeur-pompier volontaire de la caserne de Vauvert (Gard).