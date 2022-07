Pompiers : leur combat suscite des vocations

Au plus près de l'incendie, la caserne de La Teste-de-Buch compte 80 hommes et femmes ainsi qu'une trentaine de jeunes sapeurs-pompiers. Pendant l'année scolaire, ils ont choisi d'apprendre les rudiments du métier tous les samedis matin. Mais avec le feu sur leur commune et malgré les vacances, ils ont décidé spontanément de revenir pour donner un coup de main.