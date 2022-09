Pompiers : trois mois de lutte contre les flammes

Ils viennent à peine de se poser que le lieutenant Jean-Michel Guillet, SDIS du Maine-et-Loire, et son équipe sont déjà appelés pour d'autres interventions. Menuisier ébéniste, le sergent-chef Adrien Gosse, SDIS de l'Orne, a dû quitter précipitamment la Normandie mardi soir. Lui et son équipe ont été envoyés 23 fois en renfort sur des incendies cet été. Ils ont déjà passé deux semaines en Gironde au mois d'août. Ils apprennent à vivre avec la fatigue. Plus de 700 pompiers venus de toute la France s'apprêtent à une troisième nuit à tenter de maîtriser le feu sans vraiment savoir quand ils rentreront chez eux.