Pompiers : une lutte acharnée contre le feu

Les pompiers avancent à tâtons dans ce brouillard de fumée, de plus en plus épais. Par endroits, il paraît nuit en plein jour. Plus d'un millier d'hommes et un combat inégal, le feu saute et se propage à toute allure dans des forêts de pins. Les maisons, même les routes sont menacées. Certains font face seuls à un mur de feu.