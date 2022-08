Incendies : qui sont ces pompiers volontaires appelés à la rescousse

Alison Mendes est à la fois conseillère de vente en supermarché et pompier volontaire. Elle travaille au sein de l'enseigne Carrefour à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), mais ce jeudi, son esprit est ailleurs. Au bout du fil, son centre d'incendie vérifie si elle est bien disponible. En tant que pompier volontaire, elle peut être mobilisée dès vendredi pour prêter main forte à ses collègues qui luttent contre les flammes en Gironde. Elle n'attend que ça. "Je me sens mal si je n'apporte pas mon aide en tant que pompier, déclare-t-elle dans la vidéo en tête d'article. Oui, je travaille ici à Carrefour mais je ne me sens pas utile rapport à mes collègues là-bas". "J'ai envie de leur apporter mon soutien", insiste-t-elle déterminée.