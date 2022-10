Port d'Anvers : plaque tournante du trafic de drogue

Douze millions de containers par an, 160 kilomètres de quais, Anvers, c’est l’un des plus grands ports du monde. C’est aussi devenu la porte d’entrée de la cocaïne en Europe. Paul Meyer en sait quelque chose. Il a été pendant 20 ans l’un des plus grands trafiquants du port. Il aurait brassé avec son gang 700 millions d’euros avant d’être condamné à sept ans de prison.