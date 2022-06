Portée disparue et retrouvée vivante 40 ans après

Grâce au progrès de la génétique, les autorités texanes ont enfin pu mettre un nom sur ces victimes. Il s'agit de Tina et Harold Clouse, et de leur fille Holly, encore vivante et retrouvée mardi. "Nous nous réjouissons d'avoir trouvé Holly, mais il reste encore une enquête à mener pour trouver qui a tué ses parents", a déclaré Brent Webster, adjoint du procureur général du Texas.