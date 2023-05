VIDÉO - Porter plainte en visio : ce que ça va changer pour policiers et victimes

Pour le moment, il s’agit d’une expérimentation. L’objectif est d’éviter les longues files d’attente et de ne pas décourager certaines personnes de porter plainte. "Je pense en premier lieu aux personnes à mobilité réduite, mais je pense également aux personnes qui ont des charges de famille, des enfants en bas âge, des contraintes familiales de manière générale, et bien sûr des contraintes professionnelles", déclare Laurent Flouriot, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet (Yvelines).

Comment ça marche ? Il faudra se connecter sur un site Internet dédié, avant de sélectionner un type d’infraction, par exemple un vol et l’horaire de votre choix. Pour les infractions les moins graves, un rendez-vous pourra vous être proposé en ligne. Un outil utile pour les personnes éloignées d’une gendarmerie. "Ça évite de se déplacer et puis quand il y a des problèmes urgents à traiter, je pense que c’est une bonne solution", approuve une femme interrogée dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’est plus direct, on a toutes les informations devant soi", poursuit un homme. "C’est bien pour les jeunes mais pour les personnes âgées, c’est un peu compliqué", estime un autre.