Positif à la cocaïne lors d'un grave accident, Pierre Palmade rattrapé par ses démons

De chez lui, Pierre Palmade poste régulièrement des vidéos sur son quotidien ou ses questionnements. Derrière l’humour, le comédien n’a jamais caché ses difficultés. Il est confronté depuis 35 ans à la dépression et aux addictions à l’alcool et à la cocaïne. En 2008, Pierre Palmade a même dédié une pièce de théâtre à ce sujet. Nommée "Le Comique", cette comédie était pour lui un exutoire afin de lutter contre ses démons. "Cela m'amène à des confessions. Et les mots 'homosexualité', ou 'alcoolisme', ou 'bringue' prennent beaucoup beaucoup de place. Alors que la pièce parle aussi des relations humaines, de moments de tendresse que j'ai eu avec mon entourage", racontait l'artiste en 2008.

Benjamin Locoge, journaliste chez Paris Match, connaissait bien les tourments de l'humoriste. "C'est quelqu'un qui vacille beaucoup. Qui peut disparaitre pendant des semaines. Qui peut, parce qu'il a pris une mauvaise cuite, ne pas venir pour sur un tournage. Qui peut annuler une interview parce qu'il s'est défoncé la veille. Il a beau avoir fait des cures, avoir tout fait pour s'en sortir, il n'est jamais à l'abri du danger ", affirme-t-il dans la vidéo en tête de l'article.