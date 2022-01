Pots catalytiques : des voleurs aux méthodes musclées

Depuis plusieurs semaines, ce garagiste reçoit de plus en plus de voitures endommagées. À chaque fois, le pot catalytique a disparu. Ce qui intéresse les voleurs se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire des métaux précieux. Parmi ceux-ci se distingue le rhodium qui se vend jusqu'à 500 euros le gramme, presque dix fois plus que l'or. Et certains modèles, dont les véhicules hybrides, sont plus visés que d'autres.