Quatre enfants, âgés de 2 à 6 ans, ont été découverts livrés à eux-mêmes dans un immeuble de Reims (Marne). À peine habillés, certains avec des couches pleines, ils tentaient de se faire à manger grâce à une place électrique posée au sol. Une équipe du 20H de TF1 s'est rendue sur place.

Une poussette, un coussin, une cage avec un lapin… Sur leur palier, il ne reste plus que quelques affaires laissées à l'abandon. Derrière la porte jaune d'un immeuble de Reims (Marne), les pompiers et les policiers ont découvert dimanche dans un appartement quasiment vide quatre garçons de 2 à 6 ans, livrés à eux-mêmes. À peine habillés, certains avec des couches pleines, ils tentaient de se faire à manger grâce à une place électrique posée au sol.

Un compagnon interdit de fréquenter la famille

Ce jour-là, la mère demande à une connaissance de venir garder ses enfants pour aller boire un verre chez des amis. Mais au bout de cinq heures, l'homme venu s'occuper d'eux commence à s'impatienter. "Visiblement, cet ami en question n'avait pas non plus beaucoup d'appétence pour la garde des enfants ni d'autres talents sur le sujet, puisque la mère tardant à venir, il a appelé les pompiers pour intervenir et libérer les enfants", a souligné mardi le procureur de la République de la Marne, François Schneider.

À leur retour, la mère et son compagnon, en état d'ivresse, sont interpellés. L'homme, qui n'est le père d'aucun des enfants, était déjà au moment des faits sous contrôle judiciaire pour des violences intrafamiliales et sur mineurs, avec interdiction d'entrer en contact avec cette femme et ses garçons. Venu récupérer le lapin de la famille, Kamel, un ami d'enfance, se dit extrêmement surpris. "Pour moi, c'était une maman exemplaire, affirme-t-il dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. C'étaient des câlins tous les jours, des promenades… Des relations à mère à enfant, quoi."

Des voisins abasourdis

Les voisins de la mise en cause, abasourdis, décrivent un défaut d'éducation. "Parfois, vers 23 heures ou minuit, j'entendais du bruit, je me demandais quand ces enfants allaient arrêter", précise l'une d'entre elles. "J'entendais des bruits de bagarre avec quelqu'un là-bas, je voulais même déménager", confie une autre habitante de l'immeuble de la ville champenoise. La famille était revenue il y a un mois s'installer dans ce bâtiment, dans un quartier populaire.

Victime de séquelles psychologiques, les quatre enfants ont été confiés à une famille d'accueil. La mère de famille, connue pour consommation de stupéfiants selon les autorités, encourt deux ans de prison pour "soustraction par un parent à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité et la santé de ses enfants". Tout comme son compagnon, interpellé pour "rébellion", elle sera jugée au tribunal le 22 octobre.