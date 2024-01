"Pour moi, tout de suite, c'est un faux" : alerte aux fausses contraventions dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, de nombreux habitants ont reçu des avis de contravention qui leur ont paru suspects. Plusieurs indices permettent effectivement de distinguer les vraies contraventions des arnaques.

Martine ne s'est pas faite avoir. En relevant le courrier de sa boîte aux lettres, cette habitante de Saint-Hippolyte, dans les Pyrénées-Orientales, a trouvé un avis de contravention qui a suscité sa méfiance. "Pour moi, tout de suite, c'est faux. D'abord, l'enveloppe ne provient pas du gouvernement", souligne-t-elle au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article. "En plus, le courrier était à l'envers. Ça se voit, ce n'est pas très sérieux", ajoute-t-elle, persuadée qu'il s'agit d'une arnaque.

Un vrai PV, il n'arrive pas avec un QR Code comme ça Un habitant de Saint-Hippolyte

Son hypothèse s'est révélée vraie lorsqu'elle a reçu une véritable amende, qui lui a permis de comparer les deux documents. "Sur l'avis de contravention officiel, vous avez le nom, le prénom, même le nom de jeune fille, l'immatriculation de la voiture...", décrit Martine. En reprenant le faux avis, elle constate : "Ici, il n'y a absolument rien et puis, vous n'avez qu'une simple page, sans explications, sans rien. De l'autre côté, vous avez tout, la notice, même l'avis de réclamation".

Comme elle, plusieurs habitants de Saint-Hippolyte ont été ciblés, sans êtres dupes. "J'ai reçu une lettre avec un QR code. Je l'ai déchirée, je l'ai jetée", raconte un habitant. "Un vrai PV, il n'arrive pas avec un QR Code comme ça", affirme-t-il. Trente kilomètres plus loin, un autre village, Saleilles, a été visé par les escrocs. La mairie prépare un article dans le journal municipal pour informer ses concitoyens des bons réflexes à avoir face à une telle situation.

"Vous pouvez vérifier l'authenticité du document de l'Antai", conseille notamment Jean Pezin, adjoint à la sécurité et à la politique de la ville, qui reconnaît que certains peuvent se faire avoir. "Celui qui conduit et qui, de temps en temps, dépasse la vitesse, il va peut-être ne pas réfléchir. Nous sommes là pour dire 'non, attention, il faut alerter'", insiste-t-il.

Avant tout paiement, il faut bien examiner le site Internet indiqué sur la contravention. "Lorsque vous scanniez ce QR Code grossier, vous arriviez sur un site internet, qui est désormais bloqué, mais qui n'est pas officiel. Il manque '.gouv.fr'", précise le commandant Céline Thomas, chef d'escadron. En cas de doute, elle recommande de ne pas hésiter à demander de l'aide. "Soit vous vous rendez dans la brigade de gendarmerie de votre territoire, soit vous vous rendez sur le site 'Ma Sécurité' et vous faites un message pour échanger avec un gendarme en réel et qui pourra répondre à vos interrogations", détaille-t-elle. Ne cliquez pas non plus sur les liens envoyés par textos pour payer une amende, il s'agit également d'une arnaque.