Pourquoi a-t-on effacé les vidéos du Stade de France ?

Que s'est-il passé ? Les premières vidéos de violences surgissent sur les réseaux sociaux. Mais la justice, au départ, enquête sur la question des faux billets et non sur les agressions. Elle ne juge pas nécessaire de demander des images de vidéo. Or, le Stade de France a le droit de les conserver durant 30 jours. Mais en pratique, ce délai est ramené à une semaine. C'est moins contraignant et tout à fait légal.