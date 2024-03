Premières gardes à vue dans l'affaire Lina : à Saint-Blaise-la-Roche on espère une relance de l'enquête

Trois personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Depuis la disparition de Lina en septembre dernier, ce sont les premières. Dans le village du Bas-Rhin où elle travaillait, on veut croire à une issue.

Ce sont les premières gardes à vue depuis le début de l'enquête. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé chez lui, ainsi qu'un couple de septuagénaires, qui avaient affirmé avoir vu la jeune Lina le jour de sa disparition. Les enquêteurs souhaitent vérifier certaines incohérences de leurs emplois du temps. Selon les mots du procureur de la République de Strasbourg, ces "auditions visent à explorer toutes les pistes utiles à la manifestation de la vérité".

"Qu'on sache au moins le fin mot de l'histoire"

À Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), une équipe de TF1 s'est rendue dans l'épicerie où travaillait Lina. Chacun ici espère que ces gardes à vue apporteront des réponses. "Qu'on sache au moins le fin mot de l'histoire", dit une jeune femme, "où elle a disparu, ce qui lui est arrivé". Une autre "croise les doigts au moins pour la maman, qu'elle ait enfin des réponses à ces questions".

La semaine dernière, la mère de Lina regrettait de ne pas être tenue au courant des avancées de l'enquête. "Je ne lâcherai rien, c'est sûr et certain", avait-elle déclaré, "jusqu'à ce que Lina soit là, je vais me battre". Le 23 septembre dernier, Lina, 15 ans, disparaissait alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin) pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. C'est lui qui avait prévenu les gendarmes, en ne la voyant pas arriver.

Indépendamment des gardes à vue, de nouvelles fouilles ont eu lieu. Ce mardi matin, les gendarmes ont sondé un puits du secteur, sans résultat. La veille, sept plongeurs avaient fouillé l'étang du col de Steige. Ils profitaient d'un entraînement pour effectuer une levée de doute.