Près de 1 100 hectares ravagés par les flammes dans les Pyrénées-Orientales

Toute la nuit, les 350 pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes et noyé les braises. Un travail poursuivi au lever du jour. En plus de ces opérations au sol, un hélicoptère bombardier d'eau est arrivé tôt ce mercredi matin pour tenter d'éteindre plusieurs foyers peu accessibles à pied. Les soldats du feu restent vigilants. "On va travailler toute la journée sur ces reprises, voire encore la nuit prochaine et le surlendemain", explique le lieutenant-colonel Alexandre Trany. C'est une course contre la montre qui s'est engagée, car des vents forts et des températures élevées sont attendues cet après-midi.