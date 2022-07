Près de 15 000 hectares brûlés, des feux incontrôlables

À La Teste-de-Buch, le feu est aussi resté très actif toute la nuit. Il a déjà brûlé 4 300 hectares, une surface qui s'étire sur plus de neuf kilomètres et demi de long et huit de large. Alors en préventif, les formations militaires de la sécurité civile engagent des travaux forestiers pour créer des pare-feux. Une journée à haut risque s'annonce, car au-delà de la température et de la très grande sécheresse de l'air et des végétaux, le vent va changer de direction.