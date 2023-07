Près de Saint-Etienne, un ado réanimé in extremis après avoir passé près de 45 minutes sous l'eau

Un sauvetage in extremis. Un adolescent de 15 ans a échappé de peu à la noyade alors qu'il se baignait dans une zone non surveillée, en amont de la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire, près de Saint-Etienne, avec deux autres amis. Les secours ont été appelés sur place vers 18 heures et c'est une vingtaine de pompiers et une équipe spécialisée dans le secours subaquatique qui ont été dépêchés sur place pour lui porter secours.