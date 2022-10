VIDÉO - Un drone livre de la drogue et des portables dans la prison de Fresnes

En août 2018, une enquête a été ouverte après que deux drones ont été repérés alors qu’ils survolaient la prison de Fresnes, l’une des plus grandes de France. En effet, un drone a été aperçu au-dessus de la prison pour hommes et un autre était en mouvement à proximité de la maison d’arrêt. Les drones n'ont pas été interceptés et ils ont pris la direction de la commune de Bourg-la-Reine.

En juillet, un homme de 19 ans a été condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des téléphones et des accessoires téléphoniques, du cannabis et même des produits cosmétiques par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Sequedin, près de Lille.