"C'était vital" : greffée des deux mains aux États-Unis, elle réclame 1 million d'euros à la Sécu

Désormais, la jeune femme mène un autre combat : elle poursuit ce jeudi la Sécurité sociale devant la cour d'appel de Paris pour obtenir le remboursement de sa facture de plus d'un million de dollars. Tout commence en 2013, Laura avait été inscrite sur la liste des patients en attente de greffe, dans le cadre d'un programme de recherche de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris (AP-HP). Mais un an plus tard, aucune donneuse compatible n'avait été trouvée. Laura est donc radiée de la liste. Son médecin lui propose alors de se rendre aux États-Unis pour effectuer son opération et la jeune femme demande à la Sécurité sociale de payer les frais.

Mais l'Assurance maladie affirme qu'elle aurait pu être opérée en France et lui envoie un refus de prise en charge. "On ne lui a jamais proposé une solution adaptée à sa situation de soins, à la date des soins et aussi prometteuse", explique à TF1 son avocate, maître Valérie Sellam Benisty. Laura Nataf décide alors d'attaquer en justice l'Assurance maladie. L'État est condamné à lui verser plus de 650.000 euros. "J'ai l'impression que derrière cette grosse machine, il n'y a pas tellement d'humanité. Si j'avais pu aller les voir et leur dire dans le blanc des yeux : 'regardez-moi et regardez mes prothèses', pas pour faire la pauvrette, mais juste pour qu'ils se rendent compte en fait de ce qui m'est arrivé dans la vie et que ce que j'ai demandé, ce n'était pas un caprice, c'était vital. Ils ont quelque part refusé de me sauver la vie", affirme-t-elle, amer.