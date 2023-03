Faux testaments : comment près de 6 millions d'euros d'héritages auraient été détournés

De vieilles photos jaunies. Ce sont les seuls souvenirs que Ginette Rivoire, 96 ans, possède de son amie de toujours, Colette Gaty, décédée en avril 2012. "J'étais sa seule amie, ça fait plus de soixante ans. On ne se voyait plus aussi souvent, mais tous les dimanches, on se téléphonait", raconte-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Quelques jours après sa mort, un homme affirme avoir reçu par la Poste un testament de Colette. Elle lègue tout son héritage, estimé à 1,2 million d'euros, à un certain Jean-Louis Magnin, dont Ginette n'a jamais entendu parler.

"Il me dit qu'ils ont trouvé dans une boîte aux lettres un testament. Un testament dans une boîte aux lettres, c'était quand même bizarre. Non, elle n'a pas fait de testament, Colette. Ce n'est pas possible !" La vieille dame a des doutes, mais elle ne peut rien faire. Jean-Louis Magnin est en fait un ancien notaire, radié pour "abus de faiblesse" en 2004. Colette Gaty serait l'une de ses victimes. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir détourné près de six millions d'euros de dizaines d'héritages.