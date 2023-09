VIDÉO - "De l'enfer absolu à cette petite lumière" : le sauvetage de l'enfant rescapé de l'attentat de Magnanville raconté par le médecin du Raid

Une fois le petit garçon récupéré, Matthieu Langlois se souvient avoir mis quelques minutes avant d'être soulagé. "Il y a d'abord, dans le premier moment, une énorme intensité, on n'est pas encore soulagé, on est encore dans l'intervention. Mais très vite, on est passés de l'enfer absolu à cette petite lumière, qui est cet enfant récupéré par les policiers du Raid". Un petit miracle alors que le médecin du Raid passe quelques minutes avec le jeune garçon de trois ans avant que celui-ci ne soit emmené à l'hôpital. Un moment suspendu pour Matthieu Langlois qui se souvient : juste avant de fermer les portes de l'ambulance, "ce petit garçon nous a fait un sourire qui était magique, et ça, ce sont des émotions qui marquent à vie".

Depuis, l'ex-policier du Raid n'a plus de contact avec le jeune survivant. "J'ai des nouvelles indirectement, il est venu une fois au Raid et c'est tout. Mais je ne crois pas que ce soit notre rôle ou notre place [de garder contact, NDLR]. En fermant les portes de l'ambulance, je lui ai dit : 'On se reverra' et le Raid sera toujours là pour lui s'il en a besoin, mais ce n'est pas nous qui provoquerons ces moment-là", assure l'ancien médecin de l'unité d'élite, même si "à titre très égoïste, ça me ferait très plaisir de le voir", conclut-il sur LCI.