Procès de l'attentat de Nice : après le verdict, le soulagement et l'émotion des familles

Les trois principaux accusés écopent de 10 à 18 ans de prison alors que la peine requise la plus sévère était de 15 ans. Ils ne sont pas complices de l'attaque, mais la justice estime que certains connaissaient le projet mortifère du terroriste au camion. Les cinq autres mis en cause, eux, écopent de 2 à 8 ans d'incarcération. Des peines justes aux yeux de Nadège Renda qui avait été blessée au visage le soir du drame. "Ce ne sera plus jamais pareil. C'est fini. Il ne faut pas nous oublier, il faut nous aider à nous reconstruire, surtout, ne nous lâchez pas", déclare-t-elle très émue.