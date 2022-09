Procès de l'attentat de Nice : l'émotion des familles

Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le terroriste, a été abattu par les policiers. Dans le box, se trouvent huit personnes qui auraient participé aux préparatifs de l’attentat. Mais, l’enquête n’a pas pu déterminer s’ils étaient au courant de la finalité du projet. Pour les 865 parties civiles, des sentiments d’impatience et d'appréhension sont mêlés. “De la colère surtout, nos états d'âme depuis six ans. On a une cicatrice qui est là, mais bon. Maintenant, on attend de la justice des sanctions”, explique Danielle Lechailler, un témoin.