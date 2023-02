VIDÉO - Procès de l'incendie de la rue Erlanger : deux survivants traumatisés témoignent

Ces deux survivants sont partagés entre la gratitude et la culpabilité de s'en être sortis. "On sait qu'on a énormément de chance d'être en vie. Mais d'avoir vu partir ses voisins, de les avoir vus mourir, c'est quelque chose qui et très dur à porter au quotidien", soupire Claire. "Pourquoi eux et pas moi ?, s'interroge de son côté Thomas. C'est complètement injuste, complètement irrationnel tout ça. C'est pour cela qu'on est sidérés." Des conséquences personnelles et professionnelles. Lui, a perdu son emploi dans la restauration et a dû enchaîner les contrats saisonniers. Elle est forcée de télétravailler, incapable d'être enfermée dans un bureau. Tous deux souhaitent obtenir réparation et espèrent que le procès de l'incendiaire participera à leur reconstruction.