Qui est vraiment Nordahl Lelandais ? Son profil psychologique sous l'œil des experts

Cette ambivalence sera au cœur du procès, selon les avocats des victimes. "Comment il a pu passer du cousin jovial, attentionné, et comment tout d'un coup cet homme a pu basculer et commettre tous ces actes ?", s'interroge maître Caroline Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Dans leurs expertises, les psychiatres relèvent des traits de personnalité particulièrement inquiétants : "indifférence froide envers les sentiments d'autrui", "attitude irresponsable manifeste et persistante", ou encore "très faible tolérance à la frustration".

"Il est dans une forme de toute puissance, l'autre et les règles ne comptent pas, c'est pour ça que c'est un sociopathe, c'est-à-dire qu'il ne va pas se conformer aux règles. Il ne les accepte pas", analyse de son côté maître Yves Crespin, avocat des parties civiles.

Un mépris des autres et des règles qui le poussera à tuer Arthur Noyer en avril 2017 et, selon ses propres aveux, la petite Maëlys quatre mois plus tard. Mais des doutes persistent sur les motivations de Nordahl Lelandais, et notamment sur son profil de pervers sexuel. Il a reconnu des attouchements sur ses petites-cousines et les enquêteurs ont la preuve qu'il consultait des sites pédopornographiques. Autant d'éléments objectifs qui, selon eux, montre un penchant de l'accusé pour la pédophilie.