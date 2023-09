VIDÉO - Procès de Rédoine Faïd : les images inédites de son évasion hors norme

L'enquête s'accélère mi-septembre, avec la réception d'un renseignement sur une "femme" portant un niqab intégral à Creil, et ressemblant étrangement à un homme. Les enquêteurs mettent en place des filatures et remontent jusqu'à Rédoine Faïd. Le 3 octobre, aux alentours de 4h, ils interpellent dans l'appartement Rédoine Faïd et plusieurs proches. Sont découverts six téléphones, plusieurs armes à feu et le livre "Secrets de flics".

Désormais, le braqueur est placé à l’isolement. Plus aucun contact physique depuis cinq ans. Pour son avocat, il pâtit de sa notoriété : "C’est juste quelqu’un qui va se défendre avec les armes qu’il a", explique à TF1 Maitre Yves Leberquier. À savoir "sa facilité d’élocution, son intelligence", poursuit-il. "Ce n’est pas un manipulateur. Ce qu’on aimerait, c'est qu’il soit jugé comme un détenu qui s’est évadé, point."

Celui qui avait commencé les braquages vers 18 ans était resté sous les radars jusqu'en 1995/1997, où il s'est mis au hold-up avec prises d'otages à domicile, avant de passer aux attaques de fourgons blindés. Attaques qu'il planifie pendant des semaines, au détail près, raconte-t-il dans son autobiographie, publiée en 2010 alors qu'il était en libération conditionnelle et jurait sur les plateaux télé avoir "tourné la page" du grand banditisme.

Rédoine Faïd a notamment été condamné à 12 ans de réclusion pour ses activités de "saucissonneur" de responsables de banques ou bijoutiers et à 15 ans pour l'attaque d'un fourgon à Villepinte en 1997. En 2018, il est condamné en appel à 25 ans de prison pour son rôle d'"organisateur" d'un braquage raté en 2010, qui a coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).