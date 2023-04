Terry Dupin devant la justice : retour sur la folle cavale du "forcené de Dordogne"

Déjà condamné quatre fois pour violence conjugale, Terry Dupin purgeait une peine de prison aménagée, avec un bracelet électronique et l'interdiction de s'approcher de son ex-compagne. "Il y a déjà eu une fois où on avait dû appeler les gendarmes puisqu'il avait tout cassé. Il y avait eu des cris, mais ça n'avait pas été jusqu'aux coups de feu", se rappelle une riveraine. À l'arrivée des gendarmes, le forcené fuit et se réfugie dans la forêt. La commune est bouclée. Sept hélicoptères, 300 militaires, et des véhicules blindés sont mobilisés. Muni d'une carabine et d'un gilet par balle, l'ancien militaire, acculé, tire plusieurs fois sur un véhicule de la gendarmerie. Grièvement blessé au cou par un tir de riposte du GIGN, il est finalement interpellé.

Selon son avocat, maître Arnaud Dupin, il n'a jamais eu l'intention de tuer pendant sa fuite. "Il a des failles bien évidemment. Peut-être parfois de l'impulsivité, de l'agressivité, de la violence, ça, c'est évident, mais derrière, il y a une grande sensibilité", affirme-t-il. "C'est plutôt un homme désespéré qui ne voyait plus d'issue." Le procès de Terry Dupin s'ouvre ce mardi 25 avril, à Périgueux. Son ex-compagne demande une garantie : qu'il ne l'approche plus jamais. "Elle, ce qu'elle veut, c'est que ses enfants et elle-même puissent désormais grandir et évoluer dans la sécurité, la quiétude et pouvoir regarder devant sans avoir à s'inquiéter du quotidien", explique Me Reda Hammouche.