Procès des attentats du 13-Novembre : les victimes à la barre

Verbaliser, se retrouver entre victimes, autant de moments réparateurs et au-delà, il y a la justice qui sera rendue. "Ça nous aide de se retrouver et de se dire, j'étais là, je t'ai donné la main, c'était moi enfin. Et six ans encore après, on arrive à faire une chaîne humaine virtuelle. Je trouvais ça un peu thérapeutique", poursuit-elle. "À la fin de ce procès, les peines seront prononcées, ces peines seront exécutées, et c'est clairement un élément-clé de notre démarche, de notre reconstruction", conclut Philippe. Les auditions des parties civiles sont prévues pour durer cinq semaines.