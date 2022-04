Procès du 13-novembre : les excuses de Salah Abdeslam, sincérité ou calcul ?

Pour les magistrats du ministère public, Abdeslam est surtout lâche et manipulateur. Uniquement soucieux d'apaiser la peine de prison qui l'attend. La grande majorité des rescapés évoquent un écœurant numéro d'acteur. Dans son box blindé, le détenu le plus surveillé de France verse quelques larmes et jure de sa bonne foi. Abdeslam encore nargué la cour hier : que vous me croyez ou pas, je m'en fiche en réalité.