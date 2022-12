VIDÉO - "Nous sommes tous choqués" : la colère des familles de victimes après les réquisitions au procès du crash du Rio-Paris

Des pleurs et des cris de colère. Dans la salle d'audience pleine du tribunal correctionnel de Paris, les familles des victimes du crash du Rio-Paris n'en reviennent toujours pas de la décision du parquet de ne pas requérir de condamnation contre Air France et Airbus. Parmi elles, Ophélie Toulliou qui a perdu son frère dans la catastrophe. "On a foi en la justice en fait, sinon on ne serait pas là. On n'a pas demandé un procès démagogique. On a l'impression finalement que ça n'a servi à rien. On marche sur la tête quoi !", réagit-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.