VIDÉO - Une ex-petite amie de Nordahl Lelandais se confie : "Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance"

Lorsque la petite Maëlys disparaît, à la fin du mois d'août, l'ancienne conjointe ignore également cette affaire et tente au même moment de recontacter Nordahl Lelandais, qui a dernièrement pris de la distance avec elle. "Je continuais à lui envoyer des messages, certes sans réponse, mais pour moi il ne répondait pas, comme d’habitude. Il n’y avait rien de nouveau dans sa vie", rembobine-t-elle. Ses sollicitations restent lettre morte, si ce n'est une seule réponse : "je ne peux pas, trop occupé". "Ça s’est arrêté là", explique la jeune femme.

C'est dans les médias qu'elle découvre ensuite que son ex-petit ami a été arrêté et mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la fillette. Pour Christel, la chute est rude. "C’était la douche froide", témoigne-t-elle. "Au départ, je me suis dit que ce n’était pas possible, qu’il y a dû y avoir une erreur, car la personne que je connaissais n’était pas violente. J’ai du mal à admettre la situation. Puis, il a fallu se rendre à l’évidence que c’était cela sa vraie personnalité, et qu'il avait joué un jeu faux avec moi pendant des mois." Elle découvre alors un homme aux deux visages, aux "deux personnalités différentes" : "le côté gentil et le côté visiblement beaucoup plus sombre, que j’ignorais".