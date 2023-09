VIDÉO - "Tout est anéanti" : un an après le meurtre d'Emma, 13 ans, le témoignage poignant de ses parents

"Tous les jours, elle nous manque. En fait, tout est anéanti. Tout". La mère d'Emma, tué de plusieurs coups de couteau en Saône-et-Loire, en juin 2022, vit désormais dans la douleur. Celle d'avoir perdu sa fille. "Tout ce que vous faites avant, vous le faites pour votre enfant en se disant : 'on construit quelque chose pour l'aider pour son avenir'. Et d'un coup, on vous enlève tout", se lamente-t-elle, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.