Procès : l’influenceur qui a détourné plus de sept millions d’euros d’aides

Son visage est connu de ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Pendant plus d’un an, cet influenceur de 23 ans, surnommé PA7, a affiché son luxueux quotidien, notamment à Dubaï. Un train de vie rendu possible grâce à une gigantesque escroquerie. Plus de sept millions d’euros détournés au préjudice de l’État français.