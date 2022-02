Nordahl Lelandais condamné à perpétuité : les parents de Maëlys "soulagés"

"Je suis contente du verdict. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris en n'ayant plus Maëlys", a déclaré la mère de la fillette, éprouvée mais "soulagée". "Ce procès était une épreuve. Trois semaines et toutes ces années à attendre, c'est terrible", a-t-elle expliqué avant de se réjouir : "Maëlys a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne et c'était mon objectif. Elle a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. On a été dignes et forts pour elle."

La mère a dit profondément regretter de ne toujours pas savoir de quoi était vraiment décédée Maëlys. "On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait."