VIDÉO - Procès Lelandais : les zones d’ombre de l'affaire qui restent à éclaircir

L’enquête a démontré que l’ancien maître-chien avait éteint son téléphone après avoir quitté la salle des fêtes et qu’il avait pris plusieurs précautions pour partir discrètement avec Maëlys. "Quand on voit le déroulement de la soirée, il disparaît alors qu’il était très présent à la table des mariés, il parlait avec plusieurs personnes. Et puis, à un autre moment, on ne le voit plus du tout. Personne ne le voit partir. C’est quelque chose de clair. Il essaye d’agir à l’insu de tout le monde", témoigne Yves Crespin, avocat de la partie civile au procès, dans le reportage du 20 h de TF1 en tête de cet article.