VIDÉO - Procès Reiser : le témoignage de Betsy, confrontée à l'assassin présumé de Sophie Le Tan

À l'époque, il fréquente toutes les deux une association d'aide alimentaire. Betsy raconte leur rencontre. "Il y a quelqu'un qui me tape l'épaule. Je me suis tournée et c'était lui", se rappelle la jeune femme, expliquant qui lui aurait ensuite proposer de la raccompagner chez elle. "Mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine !", lui répond-elle alors.

Mais quelques mois plus tard, Betsy doit quitter son appartement. Elle cherche désespérément un endroit pour stocker ses affaires. Là encore, Jean-Marc Reiser va lui proposer ses services. "Il m'envoie des messages, 'Salut, c'est Jean-Marc, c'est pour savoir quand est-ce que je peux passer pour chercher vos affaires', 'Salut, c'est encore Jean-Marc', des dizaines de messages comme ça... et un jour, quelqu'un toque à ma porte", retrace l'étudiante.

Sur son palier, elle trouve alors Jean-Marc Reiser. Betsy panique. "J'ai dit :'Mais vous voulez que j'appelle la police ? Comment est-ce que vous êtes arrivés à ma porte comme ça, je ne vous avais pas invité'", revit la jeune femme. "Non, ne le prends pas comme ça, c'est parce que vous ne répondez pas à mes appels", aurait justifié Jean-Marc Reiser.