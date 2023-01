Chevaux de laboratoire : 25 personnes jugées à Marseille pour trafic de viande

C'est un procès hors norme par son nombre de prévenus. Au total, 25 personnes, dont 8 vétérinaires, vont comparaître au tribunal correctionnel de Marseille pendant trois semaines. En cause, une escroquerie portant sur près de 200 chevaux exclus de la consommation humaine, et qui pourtant ont bien été vendus en boucherie entre 2010 et 2012.