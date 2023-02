VIDÉO - Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : la personnalité du lycéen soulève des questions

Devant le collège où il étudiait encore l'année dernière, c'est la stupéfaction. Plusieurs de ses anciens professeurs nous disent hors caméra, n'avoir jamais décelé le moindre trouble chez ce garçon, qu'ils décrivent comme un élève studieux et bien intégré. Mais d'anciens camarades, que nous avons pu joindre au téléphone, dressent un autre constat, et confirment que le garçon a longtemps été harcelé durant sa scolarité au collège. "Il a vécu le harcèlement de la 6ᵉ jusqu'à la 4ᵉ", raconte ainsi une jeune fille dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "c'est juste parce qu'il était différent des autres, et qu'il ne s'habillait pas pareil que nous, qu'il n'était pas pareil que nous".