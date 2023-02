VIDÉO - Prof tuée à Saint-Jean-de-Luz : le profil du lycéen de 16 ans se précise

Le suspect a expliqué aux enquêteurs avoir été harcelé au collège. En octobre dernier, il tente même de mettre fin à ses jours. Depuis, il était suivi par un psychiatre et prenait des antidépresseurs. Le chef d’établissement était-il au courant ? Rien n’oblige les parents à en informer l’Éducation nationale. Un état qui échappe aussi à cet ami qui l’a croisé lundi dernier. "Il semblait joyeux et on se faisait encore quelques petites blagues comme on se les fait tous les jours, mais franchement rien d’alertant", affirme-t-il.

Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera ouverte vendredi 24 février. Pour le moment, l’adolescent est considéré comme responsable pénalement.