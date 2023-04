VIDÉO - L'impressionnant saccage de l'université de Caen, occupée pendant 6 semaines

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir à quoi ressemble aujourd'hui l'intérieur de la faculté de Caen : les murs de l'intérieur du bâtiment sont recouverts de tags, des faux plafonds sont détruits, comme des ordinateurs ou des vidéoprojecteurs. Ni les amphithéâtres, ni les bureaux ou les couloirs n’ont été épargnés. Depuis le 6 mars, ces lieux étaient occupés par des étudiants qui disaient protester contre la réforme des retraites, notamment. La faculté a été évacuée lundi par la police, à la demande de l'université de Caen, qui déplore "des dégradations considérables".

Des dégâts qui engendreront "au moins un million d'euros" de travaux, selon Lamri Adoui, le président de l'université, qui n'a pu y revenir que ce lundi : "Nous n'avions pas accès à l'intérieur du bâtiment occupé depuis maintenant six semaines et c'est un constat de désolation", explique-t-il à TF1. "On voit les dégradations très importantes qui ont été réalisées de façon extrêmement gratuite." Auprès de l'AFP, il a justifié l'intervention de la police en énumérant une série d'incidents : "une agente de l’université molestée, une étudiante en droit blessée dans une bousculade (trois semaines d’arrêt), le saccage des faux plafonds anti-feu, une effraction dans un local amianté, des barrières et plots sciés, malgré la promesse faite le 8 mars de ne pas dégrader les bâtiments".