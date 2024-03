VIDÉO - Proviseur du lycée Ravel menacé : "Ça a été une épreuve pour lui", selon son avocat

Maître Francis Lec, l'avocat du chef d’établissement menacé pour avoir demandé à une élève d'ôter son voile dans un lycée de Paris, s'est exprimé auprès de TF1 et LCI. Il évoque "une épreuve qu'il a dû surmonter". Un rassemblement est organisé ce matin devant cet établissement à l'appel du Parti socialiste.

Trois jours après l'annonce du départ du proviseur d'un lycée parisien menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, le chef d’établissement sort du silence par la voix de son avocat. "Il a une carrière exemplaire, il est à six mois de la retraite et vous imaginez ce que ça peut signifier pour un proviseur qui est à la tête de l’un des plus gros lycées de la région parisienne : pour lui ça a été une épreuve qu’il a dû surmonter", a confié Maître Francis Lec auprès de LCI.

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel, dans le XXe arrondissement de la capitale, a été la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis l'altercation le 28 février avec une élève, scolarisée en BTS, à qui il avait demandé de retirer son voile. Il a annoncé cette semaine quitter son poste, quelques mois avant sa retraite, "pour des raisons de sécurité" selon son établissement. Selon Francis Lec, avant de faire sa demande de retraite anticipée, le proviseur aurait fait part de son anxiété. Ce départ anticipé a causé un vif émoi chez les enseignants et au sein de la classe politique. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mercredi que l'État allait porter plainte contre la jeune femme pour "dénonciation calomnieuse".

Un rassemblement devant l'établissement

Un rassemblement est par ailleurs prévu ce vendredi matin devant la cité scolaire, avant que les chefs d'établissements, "en première ligne", prennent la parole. Le rassemblement est prévu à 7h45, à l'appel de la fédération du Parti socialiste de Paris, qui y invite étudiants, parents d'élèves et enseignants et "affirme son plein et entier soutien au proviseur" et à la communauté éducative.

De son côté, le principal syndicat des chefs d'établissements, le SNPDEN-Unsa, prendra la parole dans la matinée, pour la première fois depuis le début de l'affaire, lors d'une conférence de presse sur le thème des "atteintes à la laïcité". Les personnels de direction sont "en première ligne", rappelle-t-il dans l'invitation à la presse.

Interrogé par LCI, Christophe Barrand, un ancien proviseur de lycée, estime que des élèves provoquent désormais de nombreuses polémiques. Il cite "l’étude d’un tableau la Renaissance parce que les personnages peuvent être dénudés, les sujets qui touchent à la question de la sexualité, la mixité dans l’activité sportive" ou encore "la question historique de la Shoah qui a toujours été un sujet sensible et difficile mais qui devient maintenant épidermique et violent."