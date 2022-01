Ces patients sont considérés comme pénalement irresponsables. Ces quatre fugues ont toutes lieu à Toulouse. Une à l'hôpital Purpan et trois à celui de Gérard Marchant. Un hôpital psychiatrique qui dispose d'une partie sécurisée, fermée et réservée aux patients potentiellement dangereux. Ils y restent sous surveillance. Mais l'hôpital est avant tout un centre de soins. D'après nos informations, 40 patients considérés comme pénalement irresponsables sont internés à Gérard Marchant. Un soignant nous confie que les équipes sont en sous-effectif. Après cette succession de fugues, l'ARS assure dans un communiqué avoir pris des mesures en instaurant un contrôle des entrées et sorties, un renforcement de la surveillance et des gardes supplémentaires en plus de la fermeture des unités psychiatriques jusqu'à lundi.