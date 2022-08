Psychopathe et escroc : le fugitif anglais toujours recherché

Une maison discrète, isolée au bout d’un chemin, des volets souvent fermés et les portes cadenassées. Désormais, cette demeure en pierre est, pour la justice, une pièce à conviction, peut-être le lieu que l’escroc anglais, Robert Henry-Freegard, avait choisi pour séquestrer sa dernière compagne. Dans le village, les habitants semblent redouter cet énigmatique fugitif. Depuis deux jours, le Britannique est un fantôme. Les gendarmes tentent toujours de retrouver sa trace. Il fait dire que Freegard a un certain talent pour tromper son monde et se volatiliser. Vingt ans que cela dure.