600 euros d'amende pour une restauratrice d'Hendaye qui a refusé l'entrée à une femme voilée

"On veut donc apprendre à ma cliente à être française. Quand on a un mélange entre culture et religion, ça donne ce genre de décision", a réagi son avocat, Jacques Tournaire, qui n'exclut pas de faire appel. "Je me suis sentie très humiliée, elle m'a énormément blessée, maintenant, j'ai toujours cette crainte quand je vais dans un restaurant", avait témoigné lors du procès la cliente refoulée. "On s'est senti comme des sous-citoyens", avait abondé son fils à la barre.