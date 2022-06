Pyrénées-Orientales : l'incendie ne progresse plus

Mercredi soir, malgré les efforts des pompiers, les feux ont repris, attisés par des vents puissants. Chaque minute compte, car le feu progresse très rapidement et menace des habitations à proximité. Les équipes des Bouches-du-Rhône venus en renfort ont lutté toute la nuit contre les flammes. "On a toujours des reprises. Donc on est en train de les traiter et faire des défenses des points sensibles qui sont des maisons isolées dans les pinèdes", explique le commandant Lilian Demarle.