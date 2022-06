Pyrénées-Orientales : le combat des pompiers contre le feu

Cette nuit déjà, les pompiers tentaient de fixer le feu, toujours actif après avoir ravagé plus de 1 000 hectares de végétation. Des heures de travail, parcelle après parcelle ce matin encore. "Pour parfaire l'extinction, il faut que toute la zone soit complètement noire et qu'il n'y ait plus de fumerolles", explique le sergent-chef Régis Doyelle. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête est en cours pour savoir s'il s'agit d'acte d'imprudence ou criminel.