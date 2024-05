Pyrénées-Orientales : le maire du Barcarès mis en examen pour "corruption"

Le maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales) a été mis en examen pour "corruption". Il a été écroué dans un dossier concernant des marchés publics en lien avec des villages de Noël.

Le maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales) a été mis en examen pour "corruption" et écroué dans un dossier concernant des marchés publics en lien avec des villages de Noël, a indiqué mercredi le parquet de Marseille. Alain Ferrand, maire de la station balnéaire du Barcarès, a été mis en examen mardi pour "corruption par un élu public, favoritisme, prise illégale d'intérêt, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment et transfert non déclaré de sommes provenant de l'étranger", a indiqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Sur place, les habitants, s'ils ne sont pas nombreux à critiquer le maire, s'avouent surpris : "Quand on est maire, on se doit d'être responsable", confie l'un d'eux. "Cela ne me regarde pas", "C'est dommage, car il fait beaucoup de choses pour la ville et par rapport au tourisme, c'est lui qui fait vivre la région", peut-on entendre dans le sujet.

Déjà placé en détention en janvier 2022

L'information judiciaire avait été ouverte à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, au sujet de la gestion de marchés publics relatifs aux villages de Noël du Barcarès entre 2012 et 2024, a précisé le procureur. Alain Ferrand avait été interpellé dimanche à l'aéroport de Montpellier et placé en garde à vue, avant d'être placé en détention provisoire dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris de mêmes sources.

Alain Ferrand, figure de la droite dans les Pyrénées-Orientales, avait déjà été placé en détention en janvier 2022, mais libéré une douzaine de jours plus tard en raison d'une nullité de procédure dans l'ordonnance de révocation de son contrôle judiciaire. Il s'agissait alors d'une information judiciaire à la suite de soupçons d'irrégularités dans la création et la mise en place de taxes ou droits, sans base légale, pour des commerçants et des gérants de campings.

Élu pour la première fois en 1995 maire de cette station balnéaire qui compte 6000 habitants, mais dix fois plus l'été, Alain Ferrand a été réélu haut la main lors des municipales de 2020. Depuis 1995, il a partagé le fauteuil de maire du Barcarès avec son épouse Joëlle, au gré des inéligibilités de l'un et de l'autre.